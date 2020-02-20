Akduman, okaliptüs sahalarını inceledi - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait okaliptüs sahalarında incelemelerde bulundu.



Önceki yıllardan çalışılan klonal okaliptüs endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları ve hektarda en yüksek hacim artımını veren klonlarla ilgili değerlendirme toplantısının ardından arazide incelemelerde bulunan Akduman'a, Enstitü Müdürü Veli Topçu ile şube müdürleri de eşlik etti. Bölgede tesis edilecek endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak için Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü ile birlikte kızılçam tohum bahçesi tesis edilecek saha yerinde inceleyen Akduman, hazırlıkların tamamlandığını, fidan dikimine hazır olduğunu söyledi. - MERSİN