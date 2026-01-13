AKEL'den Hristodulidis'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AKEL'den Hristodulidis'e Sert Eleştiriler

13.01.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKEL, Hristodulidis'in yolsuzluk iddialarına ilişkin şeffaflık vaatlerinin samimiyetsiz olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ana muhalefet partisi AKEL tarafından Rum lider Nikos Hristodulidis hakkında kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Şeffaflık söylemiyle hareket eden Nikos Hristodulidis'in en çürük düzenin devamcısı olduğu artık herkes tarafından anlaşılmaktadır. Ülkeyi ve devleti korumak yerine, onları küçük düşürmekte ve zarar vermektedir" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ana muhalefet partisi AKEL, Rum lider Nikos Hristodulidis hakkında kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Parti, Hristodulidis'in soruşturma sürecini bilinçli şekilde engellediğini savundu. AKEL'in açıklamasında, "Nikos Hristodulidis'in bizzat kendisi işin merkezinde olduğu için gerçek bir soruşturma yapılmasını istemediği açıkça görülmektedir. Yurttaşların aklıyla alay eden gerekçelerle ve gecikerek yapılan istifalar Hristodulidis'i kurtarmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Yolsuzluk mekanizmasının içinde yer aldı"

Açıklamada, Hristodulidis'in söz konusu yapıyı bildiği ve bu yapının bir parçası olduğu vurgulanarak, "Aksine, ortaya çıkan tablo, onun bu yolsuzluk mekanizmasını bildiğini ve içinde yer aldığını göstermektedir. Bu mekanizmanın, doğrudan kendisine ve siyasi planlarına hizmet etmek amacıyla kurulduğu anlaşılmaktadır" denildi. AKEL, kamuoyunda "meşhur" olarak anılan kuruma yapılan bağışların hala gizli tutulduğunu hatırlatarak, "Kurumun lağvedilmesi yönünde ise hiçbir adım atılmamaktadır" ifadesine yer verdi.

Politis haberi hükümetin iddialarını çürüttü

Açıklamada Lakkotripis, Haralambus ve bir 'yatırımcı' arasında gerçekleşen ortak video konferansa ilişkin olarak Politis gazetesinde bugün yayımlanan haberin hükümetin Lakkotripis'in faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi olmadığı yönündeki iddialarını çürüttüğü belirtilerek, bu nedenle Rum Yönetiminden resmi açıklama talep edildiği aktarıldı.

"Hesap verilmesini istemiyor"

AKEL, Hristodulidis'in hesap vermekten kaçındığını savunarak, "Nikos Hristodulidis'in, bizzat kendisi sorunun merkezinde olduğu için gerçek bir soruşturma yapılmasını ve hesap verilmesini istemediği artık herkes tarafından açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"En çürük düzenin devamcısı"

Açıklamanın sonunda Hristodulidis'e yönelik sert ifadelere yer verilerek, "Şeffaflık söylemiyle hareket eden Nikos Hristodulidis'in en çürük düzenin devamcısı olduğu artık herkes tarafından anlaşılmaktadır. Ülkeyi ve devleti korumak yerine, onları küçük düşürmekte ve zarar vermektedir" denildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AKEL'den Hristodulidis'e Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:49:44. #7.11#
SON DAKİKA: AKEL'den Hristodulidis'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.