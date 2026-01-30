Akharım\'da Asker Uğurlama Töreni

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde, askere gidecek gençler için uğurlama programı düzenlendi.

Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak'ın öncülüğünde düzenlenen programda, yemek ikramı yapıldı, genç askerlere Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak, programda yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milleti için kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Gençleri, dualarla ve gururla asker ocağına uğurladıklarını ifade eden Kaynak, "Onlar bizlerin baş tacıdır. Rabbim yollarını açık etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Akharım olarak her zaman gençlerimizin yanındayız." dedi.

Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya da gençlere hayırlı tezkereler diledi.