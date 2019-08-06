Akhisar Belediyesi basketbol spor kulübü derneği kuruldu

Akhisar Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Basketbol takımı, Akhisarspor yönetimi ile yapılan anlaşma sonucunda, yeni kurulan Akhisar Belediyesi Basketbol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği'ne çatısı altına geçti. Akhisar Belediyesi Basketbol Spor Kulübü Derneği'nin başkanlığına, aynı zamanda Akhgisar Belediyesi meclis üyesi olan Alper Ayan gelirken, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Akif Menlik, İlhan Poyraz, Ali Merde, Emre Şen, Ferhat Sıdan, Namık İpçen isimlerinden oluşuyor. Basketbol takımının yeni dönemde, yeni yönetimle yola devam edeceği bilgisi verildi.

"ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımızın sportif faaliyetler noktasında hak ettiği yere gelmesi için bütün amatör spor branşlarına verdiğimiz desteği, yeni kurulan Akhisar Belediyesi Basketbol Spor Kulübü Derneği'ne de vereceğiz. Tüm halkımızın destek vererek sahipleneceği, kalıcı başarılara imza atacak, yetenekli sporcuların yetiştiği spor kulüplerine ihtiyacımız var. Uzun vadede kalıcı başarılar ve kurumsal bir spor kulüplerini Akhisar'ımızın gençlerine kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Şehrimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ AKHİSAR HALKINA BASKETBOLU SEVDİRMEK"

Yapılan karşılıklı anlaşma sonrası Türkiye Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor Basketbol takımının yeni sezona daha güçlü ve daha donanımlı bir şekilde gireceğini ifade eden kulüp başkanı Alper Ayan, "Öncelikli hedefimiz Akhisar halkına basketbolu sevdirmek, gençlerimizi basketbola teşvik etmek ve spor şehri Akhisar hedefimizi gerçekleştirmektir. Tribünümüzde örnek olmak, altyapımızdan oyuncular yetiştirmek ise diğer hedeflerimiz arasında. Tabi bunları yaparken uzun vadede iddialı bir yapı oluşturmak en büyük hedefimiz. Tüm Akhisar'ı takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Akhisar Belediye Basketbol takımı olarak faaliyetlerini sürdürecek takımda Genel Menajer Emre Ekim ve koç olarak ise Özhan Çıvgın'ın olacağı açıklandı.