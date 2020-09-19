Akhisar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz internet - Son Dakika

Akhisar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz internet

Akhisar Belediyesi şehrin bir çok noktasındaki ücretsiz Wi-Fi'nin yanında öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 4 GB interneti tüm GSM operatörlerine kayıtlı olan öğrencilerin hatlarına yükleyecek.

Akhisar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz internet, System.String[]

Akhisar Belediyesi şehrin bir çok noktasındaki ücretsiz Wi-Fi'nin yanında öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 4 GB interneti tüm GSM operatörlerine kayıtlı olan öğrencilerin hatlarına yükleyecek.

Akhisar Belediyesi tarafından uzaktan eğğitim gören öğrenciler için ücretsiz internet dönemini başlattı. Akhisar Belediyesi tarafından şehrin bir çok noktasındaki ücretsiz Wi-Fi'nin yanında öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 4 GB interneti tüm GSM operatörlerine kayıtlı olan öğrencilerin hatlarına yüklenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilecek uzaktan eğitim sürecinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için ilçede 7 noktada ücretsiz internet erişim ağı olduğuna vurgu yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, evlerinde interneti olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamasını amaçladıklarını vurguladı.

Bu süreçte, ilçedeki hiçbir öğrencinin uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşamasını istemediklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Bu nedenle ilçemizde mevcutta bulunan verici sayısının yanında 4 GB ücretsiz internet paketi sağlayacağız. Bu sayede evlerinde interneti olmayan veya kota sorunu yaşayan öğrencilerimiz, belediyemizin ücretsiz internet hizmetinden faydalanarak derslerine katılabilecek" dedi.

Başvuru yapan her öğrenciye 4 GB ücretsiz internet verileceğini kaydeden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak uzaktan eğitimin başlaması ile beraber uzakta da olsak öğrencilerimizin yanındayız. İsteyen öğrencilerimiz 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren başvurularını alacağız ve bu öğrencilerimize uzaktan eğitimde onlara destek olmak amacıyla 4 GB ücretsiz internet vereceğiz. Bunun için lütfen belediyemizin duyurularını takip edin ve gelecek hafta başvurularınızı yapın. Ondan sonra da sevgili öğrenciler eğitime destek amaçlı internet paketleriniz sizlerin hepinize göndereceğiz" dedi.

Akhisar Belediyesi olarak öğrencilere desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak öğrencilerin yanında olmaya öğrencilerimize destek olmaya eğitiminize destek olmaya devam edeceğiz. Bir yandan ücretsiz olarak internet dağıtıyoruz, bir yandan da açtığımız Etüt Merkezi'mizdeki bilgisayarlarda öğrencilerimiz istedikleri gibi eğitimlerini alabilirler. Evlerinde bilgisayarı olmayan televizyon olmayan öğrencilerimiz de Etüt Merkezi'mize davet ediyorum. Orada eğitimlerine devam edebilirler. Bizim için önemli olan fırsat eşitliği, insanlar arasında öğrenciler arasında eşitsizlik olmaması ve fiziksel şartlar yüzünden hiçbir öğrencimizin eğitime ve derslerine uzak kalmamasıdır. Bu yüzden tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Lütfen duyurularımızı takip edin" diye konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz internet - Son Dakika

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