Akhisar'da 9 Köpek Yavrusu Kurtarıldı

11.01.2026 22:19
Gürdük Çayı'nda mahsur kalan 9 köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Gürdük Çayı içerisindeki küçük toprak parçası üzerinde mahsur kalan 9 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürdük Çayı içerisinde küçük toprak parçası üzerinde köpek yavrularının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çay yatağında mahsur kalan 9 köpek yavrusunu başarılı bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, İtfaiye, Akhisar, Güncel, Çevre, Son Dakika

