Akhisar\'da alkol masasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

08.01.2026 09:55
Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ağır yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mert Aybar (22), Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaşın birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtığı öne sürüldü. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Ç. ve Emre T. ise ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aybar'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
