Akhisar Sporculardan Büyük Başarı

25.01.2026 17:46
Akhisar İlçe Spor Kulübü, Konya'daki Pist Bisikleti SEM Seçme Yarışları'nda başarılı dereceler elde etti.

Konya'da düzenlenen Pist Bisikleti SEM Seçme Yarışları'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, U13 kategorisinde farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Pist Bisikleti SEM Seçme Yarışları, 24 Ocak'ta Konya Velodromu'nda gerçekleştirildi. Yarışlarda mücadele eden Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. U13 kategorisinde yarışan Akhisarlı sporcular, farklı branşlarda kürsüye çıkarak Akhisar'ı gururlandırdı.

200 metre flying sprint yarışlarında; U13 kızlar kategorisinde Miray Akcan ikinci, Meryem Karataş üçüncü ve Hilal Kaymaz dördüncü olurken, U13 erkekler kategorisinde Berkay İlikhan ikinci sırayı elde etti. 500 metre zamana karşı (TT) yarışlarında U13 kızlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci, Meryem Karataş üçüncü ve Miray Akcan dördüncü oldu. 1000 metre TT yarışlarında U13 erkekler kategorisinde Berkay İlikhan dördüncü sırada yer aldı. Scratch yarışlarında ise Akhisarlı sporcular kürsüyü adeta paylaştı. U13 kızlar kategorisinde Hilal Kaymaz birinci, Miray Akcan ikinci, Meryem Karataş üçüncü olurken, U13 erkekler kategorisinde Berkay İlikhan da üçüncülük elde etti.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olan Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik etti.

Kulüp sponsorunun sahibi Alper Alhat'a da desteklerinden dolayı teşekkür edilirken, Akhisarlı sporcuların başarılarının artarak devam etmesi temenni edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

