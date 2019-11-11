Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'a teselli
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Akhisarspor'a teselli

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, puan tablosunda zirveden inip beşinci sıraya gerilese de rakipleriyle aradaki farkın açılmamasına sevindi.

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TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, puan tablosunda zirveden inip beşinci sıraya gerilese de rakipleriyle aradaki farkın açılmamasına sevindi. Akhisar'ın galip gelemediği 3 haftalık periyotta zirve yarışındaki takımlar da puan kayıpları yaşadı. Akhisarspor, haftalardır galip gelememesine rağmen lider Hatayspor'un yalnız 3, ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Fatih Karagümrük'ün ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Akhisarspor, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirip ardından tekrar çıkışa geçmeye çalışacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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