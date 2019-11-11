Akhisarspor'a teselli

TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, puan tablosunda zirveden inip beşinci sıraya gerilese de rakipleriyle aradaki farkın açılmamasına sevindi. Akhisar'ın galip gelemediği 3 haftalık periyotta zirve yarışındaki takımlar da puan kayıpları yaşadı. Akhisarspor, haftalardır galip gelememesine rağmen lider Hatayspor'un yalnız 3, ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Fatih Karagümrük'ün ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Akhisarspor, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirip ardından tekrar çıkışa geçmeye çalışacak.