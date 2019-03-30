Akhisarspor Camiasını Üzen Kayıplar
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yönetim kurulu üyesi Birol Taşkınlar ile defans oyuncusu Miguel Lopes'in babası yaşamlarını yitirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yönetim kurulu üyesi Birol Taşkınlar ile defans oyuncusu Miguel Lopes'in babası yaşamlarını yitirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Akhisar iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Köfteci Ramiz'in ortağı Birol Taşkınlar'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "10 senedir yol arkadaşlığı yaptığımız yönetim kurulu üyemiz Birol Taşkınlar vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Takımın defans oyuncusu Portekizli Miguel Lopes'in babasının da ülkesinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Kulüp, Türkçe ve Portekizce taziye mesajı yayımlarken, oyuncunun cenaze işlemleri için ülkesine gittiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:06 Kaynak: AA
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