Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı

Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı

1 saat önce

TFF 1. Lig'de cuma akşamı evinde eksi 2 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı, System.String[]

TFF 1. Lig'de cuma akşamı evinde eksi 2 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Her maça ciddiyetle hazırlandıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Bu ligde küçük takım, büyük takım yok. Bu ligde güçsüz takım da yok. Onun için çok ciddi olacağız. Rakibimizi iyi biliyoruz. Gerekli konsantrasyonu göstereceğiz ve taraftarımızın desteği ile 3 puanı alan taraf olacağız" diye konuştu.Milli maç arasını çok yoğun bir şekilde geçirdiklerini anlatan Mehmet Altıparmak, "Fizik ve kondisyon üzerine gücümüzü depoladık. Şimdi taktik çalışıyoruz. Verilen arada en sevindiğimiz olay ise sakatlarımızın iyileşmesi. Kadir, Eray ve Hadzic iyileşti. Oyuncularımız takımla çalışmalara başladı. Taha da düz koşularla antrenmanlarını sürdürüyor. Bjarnason ise cezalı ancak Eskişehirspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz" yorumunu yaptı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı
Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki: Hiçbir zaman yıkılmaz, ayakta dururuz Fransa Spor Bakanı asker selamına taktı: UEFA'dan yaptırım talep ediyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:21:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]