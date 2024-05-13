İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'dan kötü bir haber geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre milli futbolcu, omuzundan bir sakatlık yaşadı. Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Kenan'ın durumu salı günü yeniden değerlendirilecek.
Juventus, İtalya Kupası finalinde 15 Mayıs Çarşamba günü Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Omuzundan sakatlanan Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmada forma giyememe riski bulunuyor.
Juventus'ta bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 1 asist performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Antrenmana çıkmadı! Kenan Yıldız, kupa finalini kaçırabilir - Son Dakika
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