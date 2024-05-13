Antrenmana çıkmadı! Kenan Yıldız, kupa finalini kaçırabilir - Son Dakika
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Antrenmana çıkmadı! Kenan Yıldız, kupa finalini kaçırabilir

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, omuz sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmana çıkmadı. Salı günü durumu yeniden değerlendirilecek olan Kenan'ın İtalya Kupası finalinde 15 Mayıs Çarşamba günü Atalanta ile oynanacak maçta forma giyememe riski bulunuyor.

13.05.2024 21:52
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'dan kötü bir haber geldi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İtalyan basınında yer alan habere göre milli futbolcu, omuzundan bir sakatlık yaşadı. Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Kenan'ın durumu salı günü yeniden değerlendirilecek.

Juventuslu Kenan Yıldız, kupa finalini kaçırabilir

FİNALİ KAÇIRABİLİR

Juventus, İtalya Kupası finalinde 15 Mayıs Çarşamba günü Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Omuzundan sakatlanan Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmada forma giyememe riski bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 1 asist performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Antrenmana çıkmadı! Kenan Yıldız, kupa finalini kaçırabilir - Son Dakika

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