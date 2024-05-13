Van\'da yıldırım düşmesi sonucu 1 korucu şehit oldu

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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

ÜS BÖLGESİNE DÜŞEN YILDIRIM ŞEHİT ETTİ

Saat 17.30 sularında Çatak ilçesi Belbukan bölgesinde Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Korucu Şeylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan Şeylan'ın yakınları hastaneye akın etti.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Van ilimizin Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verildi.