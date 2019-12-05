Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Başkan Eryüksel görevi devretti
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Başkan Eryüksel görevi devretti - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da Başkan Eryüksel görevi devretti

6 saat önce

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'da 10 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti.

Akhisarspor'da Başkan Eryüksel görevi devretti, System.String[]

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'da 10 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti.


Akhisarspor'un Asbaşkanlık görevini yürüten Fatih Karabulut, takımın yeni başkanı oldu. 10 yıldır takımın başkanlığını yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevi Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti. Eski başkan Eryüksel'in yeni yönetimde asbaşkanlık görevini yürüteceği öğrenildi. Ege temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir koltukta oturan Hüseyin Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa finali oynadı. Akhisar, bu dönemde 2018 yılındaki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanmayı başardı.


Yeni yönetim kurulu henüz değişen başkanlık göreviyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eryüksel, Fatih Karabulut, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:30:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Başkan Eryüksel görevi devretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]