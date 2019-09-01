Son Dakika Haberleri: Akhisarspor teknik direktörü altıparmak: 3 haftada 4 puan bize yakışmıyor
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Akhisarspor teknik direktörü altıparmak: 3 haftada 4 puan bize yakışmıyor

1 saat önce

TFF 1. Lig'de evinde Altınordu beraberliğiyle ilk 3 haftayı 4 puanla geçen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, sonuçların kendilerine yakışmadığı söyledi.

Akhisarspor teknik direktörü altıparmak: 3 haftada 4 puan bize yakışmıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de evinde Altınordu beraberliğiyle ilk 3 haftayı 4 puanla geçen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, sonuçların kendilerine yakışmadığı söyledi. Karşılaşmada özellikle Burhan ve Aykut'la net pozisyonlar bulup değerlendiremediklerini belirten Altıparmak, "Bazı oyuncularımız günlerinde değildi. Geride kalan 3 haftalık periyotta alınan 4 puan ne bize yakışıyor, ne oyuncularımızın isimlerine yakışıyor. Ancak futbol böyle bir şey, futbolda oynanmadan maç kazanılmıyor. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük. Özellikle içerde kapanan rakiplere çözüm üretmemiz gerekiyor. Çok konuşmadan çok çalışacağız. Telafisi mümkün haftalardayız. Milli ara sakatların dönmesi ve tempo kazanmamız açısından bize iyi gelecek" dedi.
Akhisar'da geçen hafta kadroya katılan yeni transferler Taha ve Muhammet Reis, ilk maçlarına 11'de çıktı. Şampiyonluk hedefleyen yeşil-siyahlıların lider Ümraniyespor'la arasında ilk 3 haftadan 5 puan fark bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
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