Akıllı telefon fiyatları artıyor: TRT bandrol ücreti zamlandı!

Elektronik cihazların fiyatı her geçen gün artıyor. Buna sebep olarak da başlıca enflasyon, dolar kuru ve alınan yüksek vergiler gösterilebilir. Türk Lirası'nın tekrar değer kaybetmeye başladığı bu günlerde, herkes teknolojik cihazlara zam gelebileceğini düşünüyordu. Fakat kur yükselişi fiyatlara yansımadan önce TRT bandrol ücreti zamlandı. Peki bu durum piyasaya nasıl yansıyacak?

TRT bandrol ücreti arttı: Vergiler, cihazın fiyatını aştı!

Yasa gereği Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri çatısı altında alınan TRT bandrol ücreti üzerinde yapılan bir değişikliğin Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Nitekim bu gece yapılan zam da bu şekilde fark edildi.

Neredeyse tüm teknolojik cihazlardan alınan bu ücret TV, kamera ve radyolarda yüzde 16, akıllı telefonlarda yüzde 10, akıllı saatlerde yüzde 8, bilgisayar ve tabletlerde ise yüzde 2 seviyesindeydi. Bu oranlar bu gece itibariyle güncellendi.

Yeni düzenlemeye göre TV, kamera ve radyolardan alınan yüzde 16'lık ücrette bir değişim olmayacak. Fakat akıllı telefonlarda yüzde 10 yerine yüzde 12, akıllı saatlerde yüzde 8 yerine yüzde 14, tablet ve bilgisayarlarda ise yüzde 2 yerine yüzde 4'lük bir tutar kesilecek.

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Yapılan bu zam sonrasında bazı ürünlerden alınan vergiler miktarı asli fiyatını geçti. Bu durumun akıllı telefon fiyatlarına etkisini ise aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.

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