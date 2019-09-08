Akın Akınözü: 120 kiloydum
38 dakika önce
Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi.
Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:00
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