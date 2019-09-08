Son Dakika Haberleri: Akın Akınözü: 120 kiloydum
Son Dakika Magazin Haber

Akın Akınözü: 120 kiloydum

38 dakika önce

Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi.

Akın Akınözü: 120 kiloydum, System.String[]

Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Charles Darwin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nazlı Çelik, şehit olan Tufan Kansuva paylaşımıyla yürek burktu!
Kendall Jenner'ı sevgilisiyle görüntüleyen Danla Bilic, ünlü modele fena yakalandı Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:38:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akın Akınözü: 120 kiloydum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]