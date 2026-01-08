Akın'dan Su Kesintisi Uyarısı

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, su konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların, belediyelerle işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı şehirlerde yaşanan su kesintilerine değindi.

Su kesintileri üzerinden sadece belediyelerin suçlandığını ve bunun bir propaganda aracına dönüştürüldüğünü savunan Akın, "Bakın buradan uyarıyoruz, su konusu basit bir belediye becerisi konusu değildir. Su konusu artık Türkiye'de bir kuraklıkla, tarımın yapılamaz hale gelmesiyle, yeraltı kaynaklarımızın tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız, adını iklim krizi olarak ifade ettiğimiz bir süreci eğer görmezseniz sadece birilerini suçlayarak bu meseleyi kurtaramazsınız. Hep beraber bunun altında kalırız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'li Akın, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıkların belediyelerle işbirliği yapması gerektiğini söyledi.