Akıncılar'da lise öğrencileri için moral programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Akıncılar'da lise öğrencileri için moral programı düzenlendi

13.06.2022 15:07
Akıncılar'da lise öğrencileri için moral programı düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek lise öğrencileri için moral programı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek lise öğrencileri için moral programı gerçekleştirildi.

Akıncılar ve Köyleri Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından ilçedeki Öğretmenevi'nde düzenlenen programa İmam Hatim Anadolu Lisesi ve Akıncılar Türk Telekom Lisesinden mezun öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, eğitim alanında ilçenin güzel bir ivme yakaladığını söyledi.

Özveriyle çalışan öğrencileri kutlayan eğitim camiasını da tebrik eden Başkan Şen, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde böyle bir organizasyonun yapılmasında emeği olan AKHEV Başkanı Erol Akgül ve vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

Akgül ise doğup büyüdükleri topraklara her zaman sıla borçlarının olduklarını ifade etti.

Gelecek nesillere sahip çıkmanın asli görevleri olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir YKS maratonu var. Bu maraton öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle öğrencilerimize moral amaçlı program düzenledik. Akıncılar ilçemizin eğitimdeki başarısından dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman onların arkasındayız."

Akgül, Akıncılar İmam Hatim Anadolu Lisesinin bu yıl ilk mezunlarını verdiğini belirterek, gelecekte başarı elde edeceklerinden umutlu olduklarını dile getirdi.

Programda, mezun olan öğrencilere ve öğretmenlerine hediyeler takdim edildi.

YORUMLAR
500
Dağda yıldırım isabet eden çoban ve 6 keçisi can verdi Dağda yıldırım isabet eden çoban ve 6 keçisi can verdi Şarkışla'da YKS toplantısı yapıldı Şarkışla'da YKS toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Akıncılar, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıncılar'da lise öğrencileri için moral programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: Akıncılar'da lise öğrencileri için moral programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement