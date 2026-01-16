Akkuyu'da Rusya'nın Kazancı 180 Milyar Dolar! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akkuyu'da Rusya'nın Kazancı 180 Milyar Dolar!

16.01.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rusya'ya kazandıracağı karı 180 milyar dolar olarak açıkladı.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin paylaştığı belgelerde, Rusya'nın işletme süresi boyunca toplam net karının 180 milyar 70 milyon dolar olduğunu belirterek, söz konusu tutarın güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik" başlığında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımı ve işletmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, paylaştığı belgelere dayanarak, Rusya'nın santralin işletme süresi boyunca elde edeceği karını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Rusya'nın 69 yıllık işletme süresi boyunca planlanan toplam işletme net karı 207 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı belgelerde, kullanılan kredilerin (anapara ve faiz toplamı) 24 milyar 229 milyon dolar, hissedar katkısı (özsermaye) tutarının ise 3 milyar 100 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu kalemler düşüldüğünde, Rusya'nın toplam net karının 180 milyar 70 milyon dolar olduğu ifade edildi. Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya karşılık geldiğini kaydetti.

"Bunun adı, Türkiye'nin geleceğini satmaktır"

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "Bunun adı, Türkiye'nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz ayrıca, kredi geri ödemelerinin 2044 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, "işin gecikmesi gerekçe gösterilerek Akkuyu sözleşmesinin derhal iptal edilmesi gerektiğini" savundu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Rusya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuyu'da Rusya'nın Kazancı 180 Milyar Dolar! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:25:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Akkuyu'da Rusya'nın Kazancı 180 Milyar Dolar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.