AKP'li Külünk'ten 'Kpss' Açıklaması: "Fetö Unsurları Cumhur İttifakı'na Karşı Kirli Operasyon Peşinde. YÖK Ciddi Anlamda Gözden Geçirilmeli" - Son Dakika
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AKP'li Külünk'ten 'Kpss' Açıklaması: "Fetö Unsurları Cumhur İttifakı'na Karşı Kirli Operasyon Peşinde. YÖK Ciddi Anlamda Gözden Geçirilmeli"

03.08.2022 13:08
AKP'li Külünk'ten 'Kpss' Açıklaması: "Fetö Unsurları Cumhur İttifakı'na Karşı Kirli Operasyon Peşinde. YÖK Ciddi Anlamda Gözden Geçirilmeli"

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, bazı KPSS sorularının bir yayınevi tarafından sınav öncesinde yayınlanmasına ilişkin "Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır" dedi.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, bazı KPSS sorularının bir yayınevi tarafından sınav öncesinde yayınlanmasına ilişkin "Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Bu köklü temizliğin YÖK'ten başlaması şarttır" dedi.

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, KPSS soruların çalındığı yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Külünk'ün paylaşımı şöyle:

"KPSS soruları üzerindeki şüpheler, Sayın CB'mızın DDK'yı teminatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması... Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda!

YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ'den arındırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın CB'mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler.

Açık ve net! Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK'ten başlaması şarttır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

AK Parti, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'li Külünk'ten 'Kpss' Açıklaması: 'Fetö Unsurları Cumhur İttifakı'na Karşı Kirli Operasyon Peşinde. YÖK Ciddi Anlamda Gözden Geçirilmeli' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP'li Külünk'ten 'Kpss' Açıklaması: "Fetö Unsurları Cumhur İttifakı'na Karşı Kirli Operasyon Peşinde. YÖK Ciddi Anlamda Gözden Geçirilmeli" - Son Dakika
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