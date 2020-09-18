Akrabalarının öldürdüğü gencin cenazesi morgdan alındı - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan amcası ve iki kuzeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak yaşamını yitiren Recep Çiviler'in (36) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Recep Çiviler, daha önce husumetli olduğu amcaoğlu H.Ç. ve oğulları ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından H.Ç., oğulları S.Ç. ve M.Ç. ile birlikte Recep Çiviler'in bulunduğu yere geldi. Burada çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Recep Çiviler, yere yığıldı. H.Ç. ve çocukları ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Recep Çiviler'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep Çiviler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan H.Ç. ve M.Ç. jandarma ekiplerince suçta kullanılan tüfekle birlikte evlerinde, S.Ç. ise başka bir yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Recep Çiviler'in Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Gazipaşa'ya götürüldü.