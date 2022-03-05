Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı

05.03.2022 18:41
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve solunum yetmezliğine nedeniyle yaşamını yitiren 'Akrep Nalan' olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın (68), son yolculuğuna uğurlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve solunum yetmezliğine nedeniyle yaşamını yitiren 'Akrep Nalan' olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın (68), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından cami hoparlöründen sanatçının 'Halikarnas' adlı parçası yayınlandı.

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından dün sabah evinde ölü bulundu. 1978 yılında oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması nedeniyle çevresi tarafından takılan bu lakabı, ilerleyen yıllarda sahne adı olarak da kullanan Akrep Nalan'ın ölümü; yakınları, sevenleri ve sanat dünyasını yasa boğdu. Füsun Nalan Açın için bugün Bodrum Adliye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, Eski Devlet Bakanı İmren Aykut, sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri katıldı.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN CAMİ HOPARLÖRÜNDEN 'HALİKARNAS' PARÇASI YAYINLANDIÖte yandan Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Füsun Nalan Açın için cami hoparlöründen 'Halikarnas' parçası yayınlandı. Nalan Açın'ın naaşı Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.?'AKREP NALAN HER SAHNEYE ÇIKTIĞINDA BENİ DE SAHNEYE ALIRDI'Cenaze törenine katılan sanatçı Bora Gencer, "Akrep Nalan'ın benim hayatımda yeri çok özel. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben otelde çalışırken, Akrep Nalan her sahneye çıktığında beni de sahneye alırdı" dedi.

Devlet eski Bakanı İmren Yurt ise "Beni kırmızı arabasıyla dolaştıracağını söylerdi. Onun kaybını kabul edemedim, çok şaşırdım. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor" diye konuştu.


Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı
YORUMLAR
500
Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Bodrum'da toprağa verildi Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

Akrep Nalan, Cenaze, Bodrum, Akrep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:37 70 yıl önce ölen büyükannesinin fotoğrafına bakıp söylediği cümle şaşırttı: O benim
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:48:46. #1.13#
SON DAKİKA: Akrep Nalan son yolculuğuna 'Halikarnas' parçası ile uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement