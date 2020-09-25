Aksaray'a millet bahçesi yapılacak - Son Dakika

Aksaray'da, 30 bin 452 metrekarelik alana sahip millet bahçesi yapılacak.

Kalanlar Mahallesi'ne yapılacak olan millet bahçesinin içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, engelli açık otoparkı, görsel güzellik sağlayan süs bitkileri ve yetişkinler için spor alanları yer alacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle rahat bir nefes alacaklarını söyledi.

Aksaray'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kalanlar Mahallesi'ne millet bahçesini kazandıracaklarını belirten Dinçer, "Mahallemiz, bünyesinde barındırdığı yeşil alan varlığı ile zaten doğal bir güzelliğe sahip. Burada uygulayacağımız proje ile bu doğal güzelliği ortaya çıkartacağız. Vatandaşlarımızın, aileleri ile güzel zaman geçirebilecekleri bir mekan haline getireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."