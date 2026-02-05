Aksaray'da Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aksaray'da Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Aksaray\'da Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu
05.02.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Duru, gençleri bağımlılıktan korumak için tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.

Aksaray Valisi Murat Duru, "Gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli sorunlardan biri hiç şüphesiz bağımlılıktır. Özellikle gençlerimizi her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan korumak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Valilik ek binada gerçekleştirilen aylık asayiş toplantısına Emniyet Müdürü Bekir Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer de katıldı. Toplantıda konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, "2026 yılı Ocak ayı içerisinde PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine yönelik 6 operasyon düzenlenmiş 5 kişi gözaltına alınmıştır. Bu süreçte Salihler şehri Aksaray'da çok şükür herhangi bir terör eylemi yaşanmamıştır. Asayiş suçlarıyla mücadelemizi kişilere karşı işlenen suçlar, malvarlığına karşı işlenen suçlar, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı olmak üzere üç ana başlıkta değerlendiriyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda 2025 yılı Ocak ayında 399 iken, 2026 yılı Ocak ayında 363'e düşmüş, yüzde 9 oranında azalma sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2025 yılı Ocak ayında 147 iken 2026 yılı Ocak ayında 117'ye gerilemiş, yüzde 20 oranında azalma görülmüştür. Ruhsatsız silah ve kaçak silah operasyonlarında 17 tabanca, 26 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 33 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 332 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. 2026 yılı Ocak ayı içerisinde 7 operasyon gerçekleştirilmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştır. Üzerinde en hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de uyuşturucu ile mücadeledir. Ocak ayı içerisinde 156 operasyon yapılmış, 187 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 17 gr esrar, bin 430 gram bonzai, 205 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 6 bin 844 adet sentetik ecza ve 7 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir. Gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli sorunlardan biri hiç şüphesiz bağımlılıktır. Özellikle gençlerimizi her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan korumak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Üstelik, bu mücadeleyi yalnızca kriminal tedbirlerle değil, eğitim, kültür, sanat ve sosyolojik boyutlarıyla birlikte ele alacağız. Siber olayları çerçevesinde Ocak ayı içerisinde 60 şahıs veya hesapta suç unsuru, terörle iltisaklı 27 şahıs tespit edilmiş, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 6 operasyon yapılmış, 5 kişi gözaltına alınmış ve tutuklama olmamıştır. Trafik denetimlerinde çakarlı araçlar, ticari taksiler ve okul servisleri başta olmak üzere 2025 Ocak ayında 51 bin 122 araç denetlenmiş, 2026 Ocak ayında 49 bin 206 araç denetlenmiştir. İşlem yapılan araç sayısı 18 bin 729'dan 15 bin 96'ya düşmüştür. Trafikte huzur ve güvenliği sağlamak adına denetimlerimiz artarak devam edecektir. Gecesini gündüzüne katan, büyük bir fedakarlıkla görev yapan, emniyet ve jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı şekilde duyarlılıklarıyla bizlere güç veren, her zaman yanımızda olan Aksaraylı kıymetli hemşerilerimize ve siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Savunma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:18:37. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.