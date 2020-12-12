Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşlarından Vali Aydoğdu'ya destek - Son Dakika

Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşlarından Vali Aydoğdu'ya destek

12.12.2020 18:01
Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşlarından Vali Aydoğdu'ya destek, System.String[]

Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşları, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıyla ilgili haberler üzerine açıklama yaparak, Vali Hamza Aydoğdu'ya destek verdi.

Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşları, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıyla ilgili haberler üzerine açıklama yaparak, Vali Hamza Aydoğdu'ya destek verdi.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda ortak basın açıklamasını okuyan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Vali Aydoğdu'nun ilk günden itibaren yaptığı çalışmaları, ziyaretleri ve açıklamalarıyla siyasi, dini ve fikri mensubiyeti ne olursa olsun hiçbir vatandaşı ötekileştirmediğini, yargılamadığını ve dışlamadığını söyledi.

Aksaray'ın özlemle beklediği birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik ikliminin tesisinde Aydoğdu'nun çok büyük rol oynadığını anlatan Özkök, şunları kaydetti:

"Valimiz Hamza Aydoğdu'ya yönelik yapılan haksız ve yalan beyanlar bizleri derinden üzmüştür. Valimiz tarafsız, Aksaray sevdalısı, herkese eşit mesafede ve gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan kasıtlı ve taraflı kamuoyunu yanıltacak şekilde haber yapmak gazetecilik etik kuralları ve ahlaki değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

Cengiz Aydoğdu, Hamza Aydoğdu, Aksaray, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşlarından Vali Aydoğdu'ya destek - Son Dakika


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