Aksaray'da bir evde üç kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere üç kişi silahla vuruldu.
Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?