Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Aksaray\'da bir evde 2\'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
18.02.2026 21:26
Aksaray\'da bir evde 2\'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da bir evde üç kişi silahla vurulmuş halde bulundu

2'Sİ KADIN

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere üç kişi silahla vuruldu.

Aksaray'da bir evde 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

