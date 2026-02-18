Aksaray\'da bir evde 2\'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Aksaray'da bir evde üç kişi silahla vurulmuş halde bulundu

2'Sİ KADIN

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere üç kişi silahla vuruldu.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.