Son Dakika Haberleri: Aksaray'da çocuk parkında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray'da çocuk parkında yangın

46 dakika önce

Aksaray'da bir çocuk parkında çıkan yangında oyun aletleri kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da çocuk parkında yangın, System.String[]

Aksaray'da bir çocuk parkında çıkan yangında oyun aletleri kullanılamaz hale geldi.

Küçük Bölcek Mahallesi 2671. Sokak'taki çocuk parkının oyun aletleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Yangını gören mahalle sakinleri alevlere müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri, yangına sebep olanların bir an önce bulunmasını istedi.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Bu konulara çok girmeyelim
Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı 14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:51:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da çocuk parkında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]