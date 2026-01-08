Aksaray'da Elektrikli Bisiklete Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika
Aksaray'da Elektrikli Bisiklete Çarpan Araç Kaçtı

08.01.2026 13:43
Aksaray'da otomobil elektrikli bisiklete çarparak kaçtı, bisiklet sürücüsü yaralandı.

Aksaray'da seyir halindeki elektrikli bisiklete çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çerdiğin Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınında çalışan İ.K. (47), ekmek dağıtımı sırasında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu yola savrularak yaralandı. Kaza sonrası otomobil kayıplara karışırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan sürücünün peşine düştü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

