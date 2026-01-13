Aksaray'da Hayvancılık Krizi

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (ADKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, girdi maliyetlerinin çok yüksek, ancak kesim fiyatlarının düşük olduğunu belirterek "Üretici üretim yapabileceği koşulları bulursa ve para kazanırsa üretim sürer. Üretim sürerse fiyatlar dengelenir. 2021 yılında 4 bin 500 üreticiye destek veriyorduk bu sayı 1720'ye kadar geriledi. Üretici sayısı düştükçe hayvan sayısı da azalıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hayvan sayımız da üretimimiz de artar" dedi.

2025 yılının tarım ve hayvancılık sektörü açısından ağır geçtiğini belirten Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (ADKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, şöyle konuştu:

"Üreticinin 2025'te yüzleşmediği sorun kalmadı. İlk olarak ülke genelinde don felaketini yaşadık. 56 il etkilendi, Aksaray da bu iller arasında ciddi şekilde zarar gördü. Ardından şiddetli kuraklık yaşandı. Pancarımız, çekirdeğimiz, mısırımız ekilmişti. Don vurunca yeniden ekmek zorunda kaldık. Üretici ikinci kez ekim maliyetiyle yüzleşti. Geç ekim nedeniyle rekolte düştü. Arpa ve buğday tarlalarında kuraklığa bağlı verim kayıpları yaşandı. Şap hastalığı nedeniyle hayvanların bir kısmı öldü. Kalan hayvanlarda kilo kayıpları oldu. Süt ve et veriminde çok ciddi azalmalar yaşandı. Buzağılarda ve kuzularda ölümler oldu. Koyunlarda sıkıntılar yaşandı. Bu süreç hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini olumsuz etkiledi."

Aktürk, üreticinin kazanç sağlayamadığını dile getirerek açıklamasında şunları söyledi:

"Girdi maliyetleri çok yüksek. Gübre pahalı, mazot pahalı, yem pahalı. Kesim fiyatları üreticide düşük. Buna karşılık restoran, kasap ve market raflarında et, süt ve süt ürünlerinin fiyatları çok yüksek. Bu parayı kim kazanıyor, aradaki fark nerede? Restorana gidiyoruz, 100 gram kebap 500 TL. Yani etin kilosu 5000 TL'ye satılıyor. Oysa bu hayvan kesildiğinde kilosu 500 TL'den çıktı. Arada yüzde 1000'e yakın fark var. Toplumunda kuzu ve koyun eti tüketiminde düşüş var. Anadolu coğrafyası bir koyunculuk coğrafyası. Ama ülke bu eti tüketmiyorsa alternatif ihracat olmalı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler kuyruklu koyun talep ediyor. İhracat açılmasını bekliyoruz. Ancak bir türlü açılmadı. Üretici üretim yapabileceği koşulları bulursa ve para kazanırsa üretim sürer. Üretim sürerse fiyatlar dengelenir. 2021 yılında 4 bin 500 üreticiye destek veriyorduk bu sayı 1720'ye kadar geriledi. Üretici sayısı düştükçe hayvan sayısı da azalıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hayvan sayımız da üretimimiz de artar."