Aksaray'da Hayvancılık Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aksaray'da Hayvancılık Krizi

13.01.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADKKYB Başkanı, yüksek girdi maliyetleri ve düşük kesim fiyatları nedeniyle üretim düşüyor.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (ADKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, girdi maliyetlerinin çok yüksek, ancak kesim fiyatlarının düşük olduğunu belirterek "Üretici üretim yapabileceği koşulları bulursa ve para kazanırsa üretim sürer. Üretim sürerse fiyatlar dengelenir. 2021 yılında 4 bin 500 üreticiye destek veriyorduk bu sayı 1720'ye kadar geriledi. Üretici sayısı düştükçe hayvan sayısı da azalıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hayvan sayımız da üretimimiz de artar" dedi.

2025 yılının tarım ve hayvancılık sektörü açısından ağır geçtiğini belirten Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (ADKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, şöyle konuştu:

"Üreticinin 2025'te yüzleşmediği sorun kalmadı. İlk olarak ülke genelinde don felaketini yaşadık. 56 il etkilendi, Aksaray da bu iller arasında ciddi şekilde zarar gördü. Ardından şiddetli kuraklık yaşandı. Pancarımız, çekirdeğimiz, mısırımız ekilmişti. Don vurunca yeniden ekmek zorunda kaldık. Üretici ikinci kez ekim maliyetiyle yüzleşti. Geç ekim nedeniyle rekolte düştü. Arpa ve buğday tarlalarında kuraklığa bağlı verim kayıpları yaşandı. Şap hastalığı nedeniyle hayvanların bir kısmı öldü. Kalan hayvanlarda kilo kayıpları oldu. Süt ve et veriminde çok ciddi azalmalar yaşandı. Buzağılarda ve kuzularda ölümler oldu. Koyunlarda sıkıntılar yaşandı. Bu süreç hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini olumsuz etkiledi."

Aktürk, üreticinin kazanç sağlayamadığını dile getirerek açıklamasında şunları söyledi:

"Girdi maliyetleri çok yüksek. Gübre pahalı, mazot pahalı, yem pahalı. Kesim fiyatları üreticide düşük. Buna karşılık restoran, kasap ve market raflarında et, süt ve süt ürünlerinin fiyatları çok yüksek. Bu parayı kim kazanıyor, aradaki fark nerede? Restorana gidiyoruz, 100 gram kebap 500 TL. Yani etin kilosu 5000 TL'ye satılıyor. Oysa bu hayvan kesildiğinde kilosu 500 TL'den çıktı. Arada yüzde 1000'e yakın fark var. Toplumunda kuzu ve koyun eti tüketiminde düşüş var. Anadolu coğrafyası bir koyunculuk coğrafyası. Ama ülke bu eti tüketmiyorsa alternatif ihracat olmalı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler kuyruklu koyun talep ediyor. İhracat açılmasını bekliyoruz. Ancak bir türlü açılmadı. Üretici üretim yapabileceği koşulları bulursa ve para kazanırsa üretim sürer. Üretim sürerse fiyatlar dengelenir. 2021 yılında 4 bin 500 üreticiye destek veriyorduk bu sayı 1720'ye kadar geriledi. Üretici sayısı düştükçe hayvan sayısı da azalıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hayvan sayımız da üretimimiz de artar."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Aksaray, İhracat, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Hayvancılık Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:18:38. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Hayvancılık Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.