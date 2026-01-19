Aksaray'da İşçiye Asansör Düştü

Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Adalet Sarayı'nda bakım yapıldığı sırada aniden çalışan asansör, işçi M.K'nin (42) üstüne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
