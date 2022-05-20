Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan kişiye para cezası - Son Dakika
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Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan kişiye para cezası

20.05.2022 14:00
Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan kişiye para cezası

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan kişiye 2 bin 971 lira ceza kesildi.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan kişiye 2 bin 971 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yaprakhisar köyünde izin belgesi olmadan salyangoz toplandığı ihbarını aldı.

Köye giden ekipler Ü.D'nin (53) salyangoz topladığını tespit etti.

El konulan torbadaki 408 salyangoz, doğaya bırakıldı.

Yakalanan Ü.D'ye Güzelyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2 bin 971 lira para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan kişiye para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan kişiye para cezası - Son Dakika
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