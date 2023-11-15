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Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı

15.11.2023 10:39  - Güncelleme: 11:27

Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 define avcısı, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 10 metre derinlikte 30 metre uzunluktaki tünelde suçüstü yakalandı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli define arama malzemelerine el konuldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 define avcısı, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 10 metre derinlikte 30 metre uzunluktaki tünelde suçüstü yakalandı.

4 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Operasyon, Aksaray'ın merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan bir arazide gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 5 şahsın kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimlikleri belirlenen 5 şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri şüphelileri 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüpheli de arazideki tünel içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

TÜNELDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüpheliler gözaltına alınırken, tünelde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici alet, 3 adet kürek, 2 adet seyyar kablo, 1 adet projektör lamba, 13 metre halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İşte operasyondan kareler;

Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı
Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı
Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Suç, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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