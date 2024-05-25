Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü - Son Dakika
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Sağlık

Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü

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Antalya'da terzilik yapan Cemil Şimşek'in kanser tedavisi sonrası yaşadığı değişim görenleri şaşkına uğratıyor. Akıllı ilaç tedavisine başlanan Şimşek'in, çoğunluğu beyaz olan sakal ve saçı siyaha döndü.

25.05.2024 11:58
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Antalya'da kanser tedavisi gören Cemil Şimşek (55), tedavi sonrasında beyazların yoğunlukta olduğu saç ve sakalının siyah çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Antalya'da terzilik yapan Cemil Şimşek, 2022 yılında karın sancısı şikayetiyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde bağırsak kanseri teşhisi koyuldu. Tedavisine başlanan Şimşek'in bağırsağındaki kanserli bölüm ameliyatla alındı ve kemoterapi uygulandı. Kemoterapi devam ederken aynı zamanda akıllı ilaç tedavisine de başlanan Şimşek'in bir süre sonra saç, sakal ve vücut kılları döküldü. Tedavisi tamamlandıktan sonra vücudunda değişiklikler fark eden Şimşek'in saç ve sakalı uzayınca şaşkınlık yaşadı. Kanser tedavisi öncesinde çoğunluğu beyaz olan sakal ve saçı siyaha döndü. Aralarında beyazlıkların da olduğu saçı ve sakalının neden bu hale döndüğünü öğrenmek için doktoruna danışan Şimşek, akıllı ilacın etkisinden kaynaklandığı cevabını aldı.

"GÖRENLER 55 YAŞINDA OLDUĞUMA İNANMIYOR"

Cemil Şimşek, değişimin arkadaşlarıyla aralarında esprilere konu olduğunu ifade ederek, "Vücudumda en belirgin değişim, sakallarımın siyaha dönmesi oldu. 3-4 yıl önceki fotoğraflarımda beyazdı sakallarım. Beni görenler 55 yaşında olduğuma inanmıyor. Bu halimden memnunum. İnsanlar saçını, sakalını boyatıyor" dedi.

Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı

"30'DAN FAZLA KANSERİN TEDAVİSİNDE UYGULANIYOR"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca, hastaların akıllı ilaçla ilgili pek çok soru sorduğunu söyledi. 24 yıl önce insan hücresinin DNA'sının bulunmasıyla birlikte kanser hücresinin de DNA'sının bilinir hale geldiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Karaca, "Kansere neden olan mutasyonu biliyorsak, bu mutasyona yönelik özel ilaçlar geliştirildi. Çok sık gördüğümüz, meme, akciğer, kolon, cilt, baş-boyun gibi 30'dan fazla kanser türüne akıllı ilaçlar uygulanıyor" diye konuştu.

Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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