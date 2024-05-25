Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan şampiyonu Al Hilal, büyük bir başarıya imza attı.
Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı. Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika
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