Jorge Jesus\'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı\'na girdi

Mesut Erdoğan:

Zamanında Stoch un attığı golün Türkiye’de haftanın 2. Golü, yılın puscas ödülünü alması gibi! Ülkemiz futbol düzeni maalesef gs başarılı olsun diye organize edilirken arada nice değerler heba oluyor kaybeden Türk futbolu…