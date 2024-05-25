Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika
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Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

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Suudi Arabistan şampiyonu Al Hilal, Jorge Jesus yönetiminde üst üste 34 galibiyet alarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaştı ve kırılması zor bir rekora imza attı.

25.05.2024 11:52  Güncelleme: 11:59
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan şampiyonu Al Hilal, büyük bir başarıya imza attı.

GUINNES REKORLAR KITABI'NA GİRDİ

Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı. Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Jorge Jesus\'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı\'na girdi

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • harun 8071: gs nin başına gelirse rekoru kırar. 7 8 Yanıtla
    Emre Ergul: Küçük takımlara bakmıyor kendisi.. 26 9 Enver Üçar: emre ergul doğru demiş küçük takımları çalıştırmaz 11 5 harun 8071: yanlış anlaşıldım. Bu tff ile 6s 6 2
  • Mesut Erdoğan: Zamanında Stoch un attığı golün Türkiye’de haftanın 2. Golü, yılın puscas ödülünü alması gibi! Ülkemiz futbol düzeni maalesef gs başarılı olsun diye organize edilirken arada nice değerler heba oluyor kaybeden Türk futbolu… 8 4 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir: emre ergul ve enver uçer doğru söylüyor feneri çalıştıramadı daha büyük olan al hilali çalıştırdı 7 3 Yanıtla
  • Hasan Balta: Türkiye’de her rakip takımı aynı görmesi , derbi Maçlara extra motivasyonla çalışmaması sonunu getirdi… Yoksa Dede ilk başlarda iyiydi… 2 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: FB bu hocayı göndermeke yanlış yaptı 1 0 Yanıtla
  • Emre Aytekin: İş hocada değil futbolcularda 1 0 Yanıtla

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