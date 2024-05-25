Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti - Son Dakika
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Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

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Bursa'da, uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra eşi Burcu Ayda'yı 4 çocuğunun gözleri önünde 3 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Ali Ayda hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Tutuklu olan Ayda, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanının ipini boğazına bağlayıp intihar etti.

25.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:55
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Bursa'da eşi Burcu Ayda'yı 3 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Ali Ayda, cezaevinde canına kıydı.

Olay, geçen aralık ayında saat 04.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1'inci Oylat Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'nın yaşadığı eve geldi. Burcu Ayda ile tartışan Mustafa Ali Ayda, yanındaki bıçakla, 10 yıldır evli olduğu eşini 1'i sol göğsüne gelecek şekilde 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Burcu Ayda'nın ve çocukların çığlıklarını duyup gelen, apartmanda oturan şüphelinin annesi Medeni Ayda ve komşuları, kadını yaralı halde kapının girişinde yatarken buldu. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Burcu Ayda, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Mehmet Ali Ayda'yı kısa sürede olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Burcu Ayda'nın şikayeti üzerine hakkında defalarca evden uzaklaştırma kararı verilen Mustafa Ali Ayda'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle 3 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sevk edildiği adliyede, "Ben şoförlük yaparak geçimini sağlıyorum. Bu nedenle yanımda bıçak taşıyorum. Burcu hakkımda birçok kez evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü kendisiyle konuşmak istedim. Bana hakaret ve küfredince bıçakladım" diyen şüpheli, tutuklandı.

Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

EŞOFMANININ İPİYLE İNTİHAR ETTİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında Burcu Ayda'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma, yaklaşık 4 ayda tamamlandı. Cinayet sonrası İstanbul'da Maltepe Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Mustafa Ali Ayda hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenen Ayda, cezaevinde eşofmanının ipini boğazına bağlayıp yaşamına son verdi. Bursa'da toprağa verilen Mustafa Ali Ayda ile ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.

Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
Kaynak: DHA

Hakim, Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti - Son Dakika

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