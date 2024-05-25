Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti - Son Dakika
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Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti

Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen çilek hasat etkinliği, 500 kilogram çileğin çalınması sebebiyle iptal edildi. Yetkililer, çileklerin tarlada olmadığını fark ederek durumu değerlendirdi. İzmit Belediye Başkanı, etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Hırsızlık olayının araştırılması için emniyet güçlerine çağrı yapıldı.

25.05.2024 11:21
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İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan çilek hasat etkinliği, 500 kilogram çileğin çalınması sebebiyle iptal edildi. Etkinlik öncesi son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, hırsızlık olayının kısa sürede çözüme kavuşturulacağına inandığını ve kız öğrencilerin mağdur olmayacağını ifade etti.

ÇİLEKLERİN TARLADA OLMADIĞINI GÖRDÜLER

İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasada hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. Hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti.

"HIRSIZLIK SONUCU İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çilek Köyümüzde bu akşam gerçekleştireceğimiz ve geliri kız çocuklarımızın eğitimi için kullanılacak Çilek Hasat Etkinliğimiz, bahçemizde yaşanan hırsızlık olayı sonucu ve bahçemize zarar verilmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

TEL ÇİTLERİ ZORLAYARAK TARLAYA GİRDİLER

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz geçtiğimiz akşam hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy'ü ziyaret ederek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. Obuz, yaklaşık 500 kilogram çileğin çalındığı alanda inceleme yaptı. Çayırköy'de bulunan arazinin giriş kapısının ve kenarında bulunan tel çitlerin bazı noktalardan zorlandığı görüldü.

"BAŞKANIMIZ ASLA KIZ ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEZ"

Başkan Yardımcısı Obuz, "Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı. Bu her sene yaptığımız ve başkanımızın çok önemsediği bir uygulama. Dün akşam karalama amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı yapıldı bilmiyoruz ama bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu olayı inşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez" dedi.

"BU OLAYI ASLA KAPATMAYACAĞIZ"

Obuz, "İleriki tarihlerde kız öğrencilerimiz için bu hasat şenliğini ne pahasına olursa olsun en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Kız öğrencilerimize eğitim katkısı sağlayacağız. Öğrencilerimizin üzülmemelerini istiyoruz. Bizler bu olayı asla kapatmayacağız ve sürekli gündeme getireceğiz. O yüzden emniyet güçlerinin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Burs, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti - Son Dakika

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