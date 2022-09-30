Aksaray'da, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.
İbrahim Ethem Kaçmaz (37), kamyonuyla kum götürdüğü merkez ilçeye bağlı Cerit köyünde yükünü boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unuttu. Damperin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Kaçmaz, akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika