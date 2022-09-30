Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü

30.09.2022 11:20
Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü

Aksaray'da, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

Aksaray'da, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

İbrahim Ethem Kaçmaz (37), kamyonuyla kum götürdüğü merkez ilçeye bağlı Cerit köyünde yükünü boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unuttu. Damperin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Kaçmaz, akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
500
TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDE ÖLEN 2 ARKADAŞ, İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİYORMUŞ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDE ÖLEN 2 ARKADAŞ, İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİYORMUŞ Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü Gürcistan'da yakalanıp iade edilen cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis Gürcistan'da yakalanıp iade edilen cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis
Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak
14:36 Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış!
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
14:19 Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü
14:15 Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor
14:00 18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü
13:54 Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçecek! Efsane isimleri tek tek geride bırakıyor
13:36 Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak
13:36 Hull City'de Shota Arveladze dönemi bitti!
11:32 Antalya'da pitbull cinsi 3 köpek belediyeye ait kedi evine girdi, ortaya çıkan tablo yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement