Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.
U.C. (47) idaresindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon, Bağlıkaya beldesi girişinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Eslem Cengiz'e (14) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Cengiz, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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