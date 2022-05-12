"Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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"Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı yapıldı

12.05.2022 14:05

Aksaray Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca düğün ve etkinliklerde havaya ateş edenlerle mücadele için "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı düzenlendi.

Aksaray Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca düğün ve etkinliklerde havaya ateş edenlerle mücadele için "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde bu yıl düğünleri olacak çiftler, muhtarlar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve güvenlik güçlerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda düğün, sünnet, nişan gibi etkinliklerde havaya ateş edilmesi sorunu için çözüm önerileri görüşüldü.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çalıştayın açılış konuşmasında, mutluluğun neşe, sevinç ve eğlenceyi içinde barındırdığını, kurşunun ise hüzün, keder, üzüntü ve göz yaşını çağrıştırdığını söyledi.

Bunların birbirine tamamen zıt iki kavram olduğuna dikkati çeken Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Biz Aksaray'daki 440 bin vatandaşın hepsinin başına polis ya da jandarma dikemeyiz. İnsanların polis ve jandarması kendi vicdanları ve kalpleridir. Aşırılıklar her zaman sıkıntı doğurur, telafisi olmayan zararlara yol açar. Düğünlerde, asker uğurlamalarında hatta zaman zaman bayramlar gibi etkinliklerde silah sıkmak bir güç göstergesi olamaz. Silah sıkanlar maalesef acı ve gözyaşına davetiye çıkarmaktan başka hiçbir iş yapmıyor."

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise silahın sadece güvenlik güçlerine yakıştığını ifade etti.

Havaya ateş edilmesinin ardından oluşan kötü sonuçlarının neticelerinin ağır olduğunu vurgulayan Aydemir, "Biz hiçbir vatandaşımızın ağır bir sonuçla karşılaşmasını arzu etmiyoruz. Böyle bir saçmalıktan insan hayatının tehlikeye girmesi çok üzücü." dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Ali Büber de düğünlerde silah atma olaylarında meydana gelebilecek olası kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek maksadıyla çalıştayı düzenlediklerini kaydetti.

Çalıştay, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fatih Yıldırmaz'ın sunumunun ardından sona erdi.

Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı
Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı yapıldı

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Jandarma'nın 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çalıştayı tamamlandı Jandarma'nın 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çalıştayı tamamlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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