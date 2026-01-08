Aksaray\'da Rüzgar Dehşeti: Çatı Düşmesi Can Aldı

Aksaray'da etkili olan şiddetli rüzgar restoranın çatısını uçurdu. Uçan çatı 60 yaşındaki kadının kafasına düşerken, hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Aksaray genelinde etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Yaprakhisar köyünde bir restoranın çatısı uçtu. Uçan çatı restoran sahibi olan Meral Tezer'in (60) kafasına düştü. Çatının altında kalan kadını gören restoran çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY