Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Tarihi Eser Operasyonu

Aksaray'da Tarihi Eser Operasyonu

35 dakika önce

Aksaray'da Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bin 573 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

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Aksaray'da Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bin 573 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Minarecik Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 573 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Tarihi eserler, Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Roma, Aksaray, Güncel
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