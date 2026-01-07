Aksaray'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Aksaray'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Ağır Yaralı

07.01.2026 15:07
Aksaray'da demir profil yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Aksaray'da demir profil yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Alpay Ö. (60) yönetimindeki 06 SFE 19 plakalı demir profil yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole düştü. Kazada tır adeta hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

