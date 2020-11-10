Aksaray'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilere reflektör dağıtıldı.
Ziraat Odası Başkanlığı önünde düzenlenen törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve çiftçiler katıldı.
Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, 2019-2020 yılları arasında Aksaray'da traktörlerin karıştığı 32 kaza meydana geldiğini söyledi.
Bu kazaların 12 tanesinin reflektör takmamaktan kaynaklı olduğunu anlatan Aydoğdu, reflektörlerle daha görünür olunarak kazaların önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer traktör römorklarına reflektör montajı yaptı.
Törene katılan çiftçilere reflektör dağıtımının gerçekleştirilmesinin ardından program sona erdi.
- Kaynak: AA
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