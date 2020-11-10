Aksaray'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Aksaray'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilere reflektör dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilere reflektör dağıtıldı. Ziraat Odası Başkanlığı önünde düzenlenen törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, 2019-2020 yılları arasında Aksaray'da traktörlerin karıştığı 32 kaza meydana geldiğini söyledi. Bu kazaların 12 tanesinin reflektör takmamaktan kaynaklı olduğunu anlatan Aydoğdu, reflektörlerle daha görünür olunarak kazaların önlenmesini amaçladıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer traktör römorklarına reflektör montajı yaptı. Törene katılan çiftçilere reflektör dağıtımının gerçekleştirilmesinin ardından program sona erdi.

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti

Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?

Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı

Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış

Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı

Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor