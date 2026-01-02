Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

02.01.2026 14:04
Jandarma, Aksaray'da uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenleyip 1 kişiyi tutukladı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirine yönelik jandarmanın yaptığı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kent merkezinde bir adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri şahsa yönelik takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yürütülen 1 haftalık takip sonucu yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.T. (25) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 98 adet sentetik ecza, 185 gram bonzai, 221 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

