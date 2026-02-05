Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüpheli jandarmanın operasyonuyla uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri kimliğini belirledikleri B.S. (32) isimli şahsı takibe aldı. 9 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak şahsı takip eden jandarma ekipleri yeterli delillere ulaşmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evinde, aracında ve üzerinde yapılan aramada 288 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ve suçtan elde edinildiği değerlendirilen 74 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S. işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY