Son Dakika Haberleri: Aksaray Fetö ile Korkutarak Dolandıran 3 Kardeş Tutuklandı

Aksaray Fetö ile Korkutarak Dolandıran 3 Kardeş Tutuklandı

1 saat önce

Fetö ile korkutarak dolandıran 3 kardeş tutuklandıAksaray'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, telefonla aradıkları 2 kişinin 'FETÖ' operasyonlarına isimlerinin karıştığını söyleyerek 284 bin euro, 20 bin sterlin ve 84 bin lira dolandıran 3 kardeş tutuklandı.

Fetö ile korkutarak dolandıran 3 kardeş tutuklandı

Aksaray'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, telefonla aradıkları 2 kişinin 'FETÖ' operasyonlarına isimlerinin karıştığını söyleyerek 284 bin euro, 20 bin sterlin ve 84 bin lira dolandıran 3 kardeş tutuklandı.

Almanya'da yaşayan ve bir yakının cenazesi için memleketi Aksaray'a gelen Emel Çelik'i (62), 13 Mart Perşembe günü telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Adının FETÖ operasyonuna karıştığını ve banka hesaplarının örgüt tarafından ele geçirildiğini söyleyip Çelik'e hesabındaki parayı çekip kendilerine teslim etmelerini söyledi. Telefondaki kişiye inanan Çelik de hesabındaki 100 bin euroyu çekip, teslim etti. Dolandırıldığını anlayınca da polise haber verdi.

Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Şüphelilerin Adana'da oturan Mahmut Demirtaş.(23), kardeşi Halil Demirtaş (21) ile babalarının resmi nikahsız eşinden olma Ömer Ergin (18) olduğunu belirledi. Adana polisiyle birlikte Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kardeş evlerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada ise dolandırdıkları paradan kalan 48 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin yapılan sorgulamasında, 14 Şubat günü Aksaray'da aynı yöntemle gurbetçi Emin Kılıç'ın (75) 184 bin euro, 20 bin sterlin ve 86 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin Adana'da olduğunu belirleyen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile birlikte yaptıkları operasyonla Yüreğir ilçesinde 48 bin 500 lira para ile yakalayarak Aksaray'a getirdi. Emniyetteki sorgularında dolandırıcılık olayını itiraf eden 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 48 bin 500 lira dolandırılan Emel Çelik'in kızına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: DHA

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