AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, GÜVENLİK GÖREVLİSİNE KIZ İSTEDİ - Son Dakika

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, 12 yaşında babasını kaybeden ve annesi de yurt dışında olan güvenlik görevlisi Engin Güler'e (24), kız arkadaşı Burcu Bacık'ı ailesinden istedi. Çifte yüzüklerini de Vali Aydoğdu taktı.

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Güler'in, 12 yaşında babası Ali Güler yaşamını yitirince annesi de ikinci evliliği nedeniyle yurt dışında yaşamaya başladı. Güler, 4 yıl önce tanıştığı, Aksaray Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Burcu Bacık ile evlenmeye karar verdi. Sevdiği kızın ailesine gidip, isteyecek kişi olmayınca Güler, Vali Hamza Aydoğdu'ya sosyal medya üzerinden 'Sayın valim, bir kız var. Çok seviyorum onu. 4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. İsterseniz araştırabilirsiniz. Sizden bir babalık istesem. Kızın babasından benim adıma siz ister misiniz? Annem zaten yurt dışında valim, buraya gelmesi uzun sürer' mesajını gönderdi. Mesajı gören Vali Aydoğdu, Engin Güler'i kırmayıp Burcu Bacık'ı ailesinden istedi. Ali Bacık da kızı Burcu ile Engin Güler'in evlenmelerini uygun bulduğunu belirtti. Vali Aydoğdu, çifte yüzüklerini takarak, mutluluklar diledi.