Karaman'dan Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Karaman'da toplanan yardımları taşıyan tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

Karaman'da da Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, yardım malzemelerinin bulunduğu 1 tır, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Karaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Raşit Bayrak, törende yaptığı konuşmada, kentteki sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yaklaşık 9 yılda Suriye'ye 80 tır gönderdiklerini söyledi.

Dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olduklarını ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot, insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem, defter, kitap, sınıf, okul olalım. Onlara umut olalım. Bugün de 450 çuval un, 2,5 ton bakliyat ve hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru 25 kolide atkı, bere ve yelek gibi örgülerini göndereceğiz. İnsanlığımızı hiç unutmadık. İnsanlığımıza dair hassasiyetimizi yitirmedik."