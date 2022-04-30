Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi

30.04.2022 09:50
Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi

Konya'nın Akşehir İlçesinde trafik polisleri ilçe protokolüyle birlikte, Ramazan Bayramı münasebetiyle sürücülere şeker ikram ederek denetim yaptı.

Konya'nın Akşehir İlçesinde trafik polisleri ilçe protokolüyle birlikte, Ramazan Bayramı münasebetiyle sürücülere şeker ikram ederek denetim yaptı.

Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 Karayolu kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri ve ilçe protokolü durdurdukları sürücüleri trafik kurallarına dikkat etmeleri, aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulundu. Trafikte güvenli takip mesafesinin önemi ve sevdiklerine kavuşmak için daha yavaş gidilmesi için uyarılar yapan ekipler ve protokol, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını da kutlayıp kolonya ve şeker ikramında bulundu. Durdurulan araçlara trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında broşürler dağıtılırken araçlardaki çocuklar içinde not defterleri dağıtıldı.

Trafikte aşırı hız yapmadan, seyir halindeyken de emniyet kemeri takmanın birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan denetime Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Gök, Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fikri Kurt ile trafik polisleri katıldı. - KONYA

Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi
Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi
Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi
Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi

YORUMLAR
500
Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı

Ramazan Bayramı, Hisarcık, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:32 KKTC'de koalisyon göreve başlamadan dağıldı
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 09:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Akşehir'de bayram şekerli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement